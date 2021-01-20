В мэрии Екатеринбурга сказали, кто виноват в плохой уборке снега и это... автомобилисты

Таких снегоуборочных машин по четыре на каждый район города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю прошлую ночь Екатеринбург засыпало снегом, причем так обильно, что некоторые дворы, в которых еще вчера дорожки прочистили спецтехникой, вновь превратились в долины белых сугробов. Но то дворы, а как быть с дорогами и тротуарами? Еще с прошлой недели многие автомобилисты жалуются на то, что ехать скользко, потому что всюду рыхлый снег, в некоторых местах вдоль проезжей части образовалась колея, а снежные валы не дают нормально припарковаться. Дошло до того, что и прокуратура потребовала от временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова устранить нарушения.

В мэрии говорят, что техники у города достаточно для нормальной уборки улиц, но при этом недостаточно, чтобы за одну ночь привести весь Екатеринбург в идеальное состояние. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге с четверга заместитель главы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и дорожно-эксплуатационных участков, ставить задачи по уборке города на каждый день. А сегодня, 20 января, в мэрии решили показать, как именно спецтехника убирает город от снега и рассказали, что им мешает навести идеальную чистоту. Из этих причин первая – морозы.

- Дело в том, что за прошлую неделю в принципе выпало очень много снега и были низкие температуры, из-за чего образовался крепкий накат на проезжей части, - говорит Владимир Капустин, заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. – Удаление этого наката – процесс трудоемкий и не быстрый. Делается только грейдерами, а у них максимальная рабочая скорость – 3 километра в час. Ожидать, что они за одну ночь все успеют убрать, не приходится.

По нормативам проезжую часть в городе нужно очистить до асфальта за шесть часов после снегопада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И хотя именно этого и требует ГОСТ – за шесть часов после снегопада дороги в городе надо очистить до асфальта – в мэрии сетуют на то, что в нынешних условиях сделать это практически невозможно, так как есть еще несколько причин. Вторая из них – автомобилисты, которые паркуют свой транспорт там, где скоро пойдет уборочная техника. На это, например, указал водитель снегоуборочной машины, которая при нас поднимала снежный вал с проезжей части на улице Машинной и сгружала его в кузов самосвала.

- Такой зимы еще не было, а тут еще и машины. Водитель поставил свою и ушел. Где я его найду? – сокрушается Сергей Семякин, тракторист Октябрьского ДЭУ. – Приходится объезжать. А через час водитель вернулся, уехал, и получается что место, где он припарковался, грязным осталось.

В комитете благоустройства добавляют, что сугробов на уже очищенные территории добавляют еще и коммерческие организации города.

- Их дворники сметают снег от своих объектов на уже почищенные тротуары и дороги. Это вынуждает снова гнать туда технику и людей, - говорит Владимир Капустин. - Квартальные применяют меры, но здесь очень сложно с доказательной базой.

Кстати, ГОСТ разрешает рабочим оставлять на тротуарах снежных накат. Но его обязательно должны посыпать противогололедным материалом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАБОЧИЕ ЗАБОЛЕВАЮТ КОРОНАВИРУСОМ

Пока мы разговариваем, снегоуборочная машина продолжает своими «лапами» загребать снежный вал, дополнительно счищая крутящейся щеткой снег с бордюрного камня справа. Оказывается, что таких машин на каждый район города по четыре штуки. И они очень любят ломаться из-за чего опять же простои.

- Снегопогрузчик ломается раз в неделю стабильно, - говорит Владимир Капустин. - Чаще всего у него выходит из строя рабочий орган, так как в снегу попадается все что угодно – осколки камней, покрышки… Грейдерист, нарезая вал, этого не видит. Он просто формирует вал вдоль борта проезжей части, а потом снегопогрузчик все это забирает и ломается – «лапа» загибается. Машина сошла. Пока ее починят, или пока другая приедет, вал будет лежать.

С начала зимы самосвалы вывезли из города около 200 тысяч тонн снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в комитете благоустройства объяснили, что снежный вал на дороге может лежать не больше суток. А если не получается убрать, тогда... его задвигают обратно на бортовой камень. На вопрос, не нужно ли городу закупать или брать в аренду дополнительные машины для уборки снега, в мэрии отвечают, что и техники, и рабочих достаточно, чтобы проводить уборку в нормальном режиме, правда все же не достаточно, чтобы за одну ночь привести весь город в идеальное состояние.

- Но такое количество техники и не нужно, - объясняет Владимир Капустин. – Если случился снегопад, мы всю технику задействуем. А в остальное время, что с нею делать? Это же не только техника, но и люди, которые должны получать зарплату.

Уборка улиц идет в круглосуточном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города также добавляют, что часть техники ДЭУ арендуют у подрядных организаций. И тут тоже случаются форс-мажоры.

- Вот заключили муниципальный контракт – работает Верх-Исетское ДЭУ по заявке с подрядной организацией. Сделали заявку на 20 самосвалов, а приходит всего десять, - объясняет Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. – И что делать? То ли расторгаться, то ли еще одну заявку попробовать – мало ли может сбой произошел у них из-за низкой температуры. Плюс есть проблемы из-за коронавируса. В Орджоникидзевском ДЭУ 80 механизаторов. Из них 10 на больничном. Это надо учитывать.

Уборка снега в городе идет в круглосуточном режиме. Но снега в городе все равно много. И тому, по словам сотрудников мэрии, еще одна причина - в городе очень много машин.

- Уборку затрудняет плотный трафик, как на дорогах, так и на тротуарах, - говорит Владимир Капустин. - Дорожные службы в течение дня практически не могут выполнять никакие работы в центре города. Поэтому грейдирование пытаются выполнять на отдаленных территориях. Если взять спальный район Академический – ночью там не получается работать совершенно. Потому что есть припаркованный транспорт. Туда уезжают работать в день.