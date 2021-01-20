Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В мэрии Екатеринбурга сказали, кто виноват в плохой уборке снега и это... автомобилисты

Из-за припаркованных машин уборочная техника не может проехать, а пробки и большой трафик на дорогах не дают убирать центр города днем
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Таких снегоуборочных машин по четыре на каждый район города.

Таких снегоуборочных машин по четыре на каждый район города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю прошлую ночь Екатеринбург засыпало снегом, причем так обильно, что некоторые дворы, в которых еще вчера дорожки прочистили спецтехникой, вновь превратились в долины белых сугробов. Но то дворы, а как быть с дорогами и тротуарами? Еще с прошлой недели многие автомобилисты жалуются на то, что ехать скользко, потому что всюду рыхлый снег, в некоторых местах вдоль проезжей части образовалась колея, а снежные валы не дают нормально припарковаться. Дошло до того, что и прокуратура потребовала от временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова устранить нарушения.

В мэрии говорят, что техники у города достаточно для нормальной уборки улиц, но при этом недостаточно, чтобы за одну ночь привести весь Екатеринбург в идеальное состояние.

В мэрии говорят, что техники у города достаточно для нормальной уборки улиц, но при этом недостаточно, чтобы за одну ночь привести весь Екатеринбург в идеальное состояние.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге с четверга заместитель главы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и дорожно-эксплуатационных участков, ставить задачи по уборке города на каждый день. А сегодня, 20 января, в мэрии решили показать, как именно спецтехника убирает город от снега и рассказали, что им мешает навести идеальную чистоту. Из этих причин первая – морозы.

- Дело в том, что за прошлую неделю в принципе выпало очень много снега и были низкие температуры, из-за чего образовался крепкий накат на проезжей части, - говорит Владимир Капустин, заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. – Удаление этого наката – процесс трудоемкий и не быстрый. Делается только грейдерами, а у них максимальная рабочая скорость – 3 километра в час. Ожидать, что они за одну ночь все успеют убрать, не приходится.

По нормативам проезжую часть в городе нужно очистить до асфальта за шесть часов после снегопада.

По нормативам проезжую часть в городе нужно очистить до асфальта за шесть часов после снегопада.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И хотя именно этого и требует ГОСТ – за шесть часов после снегопада дороги в городе надо очистить до асфальта – в мэрии сетуют на то, что в нынешних условиях сделать это практически невозможно, так как есть еще несколько причин. Вторая из них – автомобилисты, которые паркуют свой транспорт там, где скоро пойдет уборочная техника. На это, например, указал водитель снегоуборочной машины, которая при нас поднимала снежный вал с проезжей части на улице Машинной и сгружала его в кузов самосвала.

- Такой зимы еще не было, а тут еще и машины. Водитель поставил свою и ушел. Где я его найду? – сокрушается Сергей Семякин, тракторист Октябрьского ДЭУ. – Приходится объезжать. А через час водитель вернулся, уехал, и получается что место, где он припарковался, грязным осталось.

В комитете благоустройства добавляют, что сугробов на уже очищенные территории добавляют еще и коммерческие организации города.

- Их дворники сметают снег от своих объектов на уже почищенные тротуары и дороги. Это вынуждает снова гнать туда технику и людей, - говорит Владимир Капустин. - Квартальные применяют меры, но здесь очень сложно с доказательной базой.

Кстати, ГОСТ разрешает рабочим оставлять на тротуарах снежных накат. Но его обязательно должны посыпать противогололедным материалом.

Кстати, ГОСТ разрешает рабочим оставлять на тротуарах снежных накат. Но его обязательно должны посыпать противогололедным материалом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАБОЧИЕ ЗАБОЛЕВАЮТ КОРОНАВИРУСОМ

Пока мы разговариваем, снегоуборочная машина продолжает своими «лапами» загребать снежный вал, дополнительно счищая крутящейся щеткой снег с бордюрного камня справа. Оказывается, что таких машин на каждый район города по четыре штуки. И они очень любят ломаться из-за чего опять же простои.

- Снегопогрузчик ломается раз в неделю стабильно, - говорит Владимир Капустин. - Чаще всего у него выходит из строя рабочий орган, так как в снегу попадается все что угодно – осколки камней, покрышки… Грейдерист, нарезая вал, этого не видит. Он просто формирует вал вдоль борта проезжей части, а потом снегопогрузчик все это забирает и ломается – «лапа» загибается. Машина сошла. Пока ее починят, или пока другая приедет, вал будет лежать.

С начала зимы самосвалы вывезли из города около 200 тысяч тонн снега.

С начала зимы самосвалы вывезли из города около 200 тысяч тонн снега.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в комитете благоустройства объяснили, что снежный вал на дороге может лежать не больше суток. А если не получается убрать, тогда... его задвигают обратно на бортовой камень. На вопрос, не нужно ли городу закупать или брать в аренду дополнительные машины для уборки снега, в мэрии отвечают, что и техники, и рабочих достаточно, чтобы проводить уборку в нормальном режиме, правда все же не достаточно, чтобы за одну ночь привести весь город в идеальное состояние.

- Но такое количество техники и не нужно, - объясняет Владимир Капустин. – Если случился снегопад, мы всю технику задействуем. А в остальное время, что с нею делать? Это же не только техника, но и люди, которые должны получать зарплату.

Уборка улиц идет в круглосуточном режиме.

Уборка улиц идет в круглосуточном режиме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города также добавляют, что часть техники ДЭУ арендуют у подрядных организаций. И тут тоже случаются форс-мажоры.

- Вот заключили муниципальный контракт – работает Верх-Исетское ДЭУ по заявке с подрядной организацией. Сделали заявку на 20 самосвалов, а приходит всего десять, - объясняет Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. – И что делать? То ли расторгаться, то ли еще одну заявку попробовать – мало ли может сбой произошел у них из-за низкой температуры. Плюс есть проблемы из-за коронавируса. В Орджоникидзевском ДЭУ 80 механизаторов. Из них 10 на больничном. Это надо учитывать.

Уборка снега в городе идет в круглосуточном режиме. Но снега в городе все равно много. И тому, по словам сотрудников мэрии, еще одна причина - в городе очень много машин.

- Уборку затрудняет плотный трафик, как на дорогах, так и на тротуарах, - говорит Владимир Капустин. - Дорожные службы в течение дня практически не могут выполнять никакие работы в центре города. Поэтому грейдирование пытаются выполнять на отдаленных территориях. Если взять спальный район Академический – ночью там не получается работать совершенно. Потому что есть припаркованный транспорт. Туда уезжают работать в день.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые