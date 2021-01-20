Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 января 2021 года

В Екатеринбурге продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 20 января подтверждено 389 новых случаев заболевания коронавирусом, 229 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Ревде, поселке Уральском, Полевском, Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске, Первоуральске, Карпинске, Ревде, Талицы и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 20 января 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале составляет 66 359, из которых 58 816 закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки количество выписанных пациентов составило 397 человек.

Состояние 506 пациентов с коронавирусом сейчас оценивается как тяжелое, 317 находятся в палатах реанимации, 202 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвердились еще 16 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло отметки в 1 855 человек.

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