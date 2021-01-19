В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 378 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 138 – в уральской столице.Также новые случаи COVID-19 подтвердились в Березовском, Кушве, Нижнем Тагиле, Сосьве, Ревде, Первоуральске, Качканаре, Красноуральске, Бисерти, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области составляет 65 970 человек, из которых 58 419 полностью справились с опасной инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 385 человек.На данный момент состояние 501 пациента оценивается как тяжелое, 328 находятся в реанимации, 207 – на аппаратах ИВЛ.За сутки по состоянию на 19 января подтвердились еще 18 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 1 839 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)