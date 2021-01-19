25-летний переводчик с японского языка, которого подозревают в нападении на женщину на Эльмаше (во время него он отрезал пострадавшей два пальца) оказался причастен к еще одному преступлению. По крайней мере так считают силовики.- Следствие считает, что именно он совершил нападение на 17-летнюю уроженку Киргизии в подъезде дома на Соболева,21/1, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. - Мужчина уже признался в этом преступлении.Напомним, в том случае нападавший также орудовал ножом.Нападение на несовершеннолетнюю девушку произошло 8 сентября 2020 года, когда уроженка Киргизии возвращалась домой после работы (девушка работала пекарем в одной известной в городе сети городских кафе). Неизвестный мужчина без причины набросился на девушку и нанес ей несколько ударов в спину ножом. У несовершеннолетней зафиксировали несколько проникающих ранений брюшной полости, кроме того, оказалась повреждена почка.Задержать неизвестного по горячим следам тогда не удалось. На него завели уголовное дело о попытке убийства.Как уточнил наш собеседник, в поимке и розыске преступника принимали участие оперативника сразу двух отделов полиции - ОП№8 и ОП№14. Также им помогали коллеги из областного главка полиции. В скором времени оба нападения на женщин будут объединены в одно уголовное дело. Расследованием обоих преступлений занимается Следственный комитет. В пресс-службе ведомства от комментариев по данной теме воздержались.