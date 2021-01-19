Ни пандемия коронавируса, ни мороз – 23 градуса, ни рабочая неделя не помешали самым преданным традициям жителям Екатеринбурга отметить праздник Крещения Господня. А главная традиция у этого праздника одна – в прорубь окунаться.К 18 января на территории Екатеринбурга оборудовали 17 мест для купания, днем их проинспектировали сотрудники МЧС, а к вечеру начал подтягиваться народ. Требования к купелям серьезные – обязательные поручни, деревянное дно, строгий размер проруби.Большая часть желающих искупалась еще до полуночи – чаи в ледяной воде на этот раз никто не распивал – все-таки рабочая неделя, лучше поберечь время и здоровье.На берегу Верх-Исетского пруда со стороны улицы Кирова к полуночи собрались горожане всех поколений. Опытные отцы привезли сыновей-дошкольников, а студенты пришли целыми компаниями. Участники купаний строго следовали указаниям спасателей и врачей – быстро разделся, надел удобные не скользкие сланцы – и аккуратно в воду, желательно оставить голову сухой.А потом назад, обтереться махровым полотенцем и в сухую одежду. У проруби после окунания мало кто задерживался, зато в палатках многие отогревались горячим чаем и только потом шли в автомобили.Небольшой ажиотаж на Верх-Исетского пруду, как и на берегу озера Шарташ, закончился во втором часу ночи, когда желающих искупаться остались единицы. Спасатели выдохнули: до утра дежурить не придется.В целом купания прошли без эксцессов. Судя по количеству пожелавших искупаться, многие неподготовленные горожане последовали совету врачей, и не стали рисковать своим здоровьем. Около трех часов ночи купели стали закрывать.