В Екатеринбурге задержали молодого человека, который в новогодние праздники напал на женщину недалеко от станции метро «Уралмаш». 8 января 2021 года парень пытался отобрать у своей жертвы сумку, однако та оказала сопротивление, в отместку грабитель ударил ее по руке ножом, из-за чего пострадавшая лишилась фаланг на двух пальцах. Отморозка будут судить за покушение на убийство.Обвиняемый рассказал о подробностях происшествия прямо нас месте преступления в ходе следственного эксперимента. Также ему назначили экспертизу, которая определит вменяемость молодого человека. Суд заключил его под стражу по просьбе Следственного комитета. Расследование дела продолжается, допрашиваются свидетели.Известно, что нападавшему 25 лет. Задержали его на улице Шарташской, где он снимал квартиру в течение трех последних лет. Сам он приехал из Курганской области. Проблем с законом не имел и в поле зрения полиции не попадал. Со своей жертвой ранее знаком не был.- Задержанный является переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Этим и зарабатывал себе на жизнь. Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…», - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.Также молодой человек увлекается холодным оружием, в его доме нашли целую коллекцию различных ножей. Кукри, с которым парень напал на жертву, стоит около пяти тысяч рублей.