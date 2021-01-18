В Екатеринбурге 18 января в канун празднования Крещения Господня сотрудники МЧС проверили купели: каждая должна иметь деревянное дно, а рядом должны располагаться палатки, где посетители могут согреться.Купаться в прорубях жители Екатеринбурга начали ближе к вечеру в понедельник, главные купания пройдут ночью и продолжатся днем, 19 января.Всего в 2021 году оборудовано 108 купелей, 18 из которых - на водоемах Екатеринбурга. Больше всего желающих искупаться горожан ждут на озере Шарташ.Итак, окунаться на Крещение в Екатеринбурге разрешено на следующих водоемах (главные площадки):1. Верх-Исетский пруд: улица Кирова, 40 – три купели.2. Озеро Шарташ:- База отдыха «Каменный пляж», улица Отдыха, 107 – одна купель.- Улица Отдыха, 25 – две купели.- Южный берег, пляж «Экстрим» по адресу: улица Отдыха, 1 – четыре купели.- Пожарная часть №4 по адресу: улица Проезжая, 1 – две купели.3. Озеро Огородное в поселке Исток – две купели.4. Озеро Калиновские разрезы, улица Фрезеровщиков, 200 – одна купель.5. Гостиница «Рамада», водоем «Талые воды» на 10 км Новокольцовского тракта – одна купель.6. Малоистокский пруд в поселке Исток – две купели.7. Водоем культурно-рыболовного хозяйства в поселке Елизавет – одна купель.8. Храм Святых Божиих строителей, улица Вильгельма де Геннина, 61.9. База отдыха «Пампасы», улица Бальзатовая, 8а.«Комсомольская правда-Екатеринбург» будет вести репортаж с мест купаний. Ищите себя на фотографиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Купание в проруби не основное событие праздника»: Екатеринбургская Епархия о Крещении Господнем. Вместо купелей уральцам посоветовали посетить богослужения в храмах города (подробнее)Крещение Господне в 2021 году в Екатеринбурге: где искупаться. Проруби для купания в Екатеринбурге, погода на Крещение 2021 году (подробнее)