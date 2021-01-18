Власти Екатеринбурга и Свердловской области не стали препятствовать традиционным крещенским купаниям. Начиная с 18 января, и весь следующий день православные будут окунаться в купелях, которых в этом году, сделали достаточно много. В региональном МЧС по области одобрили 112 купелей.- У нас по-прежнему непростая эпидобстановка. И новых случаев заболевания – много, - предупреждает в своем Instagram глава Свердловской области Евгений Куйвашев. – Поэтому остаются актуальными все введенные в регионе ограничения и меры профилактики. В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей - и в этом мнении мы едины с епархией и с митрополитом Евгением. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что для многих воцерковленных людей этот день без того, чтобы окунуться в крещенскую прорубь, просто не мыслим.В Екатеринбургской епархии объясняют, что купание в купелях не является основным событием праздника Крещения Господне.- В этом и прошлых годах мы всегда говорили, что нужно соблюдать меры предосторожности. Если есть медицинские противопоказания, то в проруби купаться не нужно! Во-вторых, мы безусловно проговариваем те же вещи, что наши медицинские работники в отношении мер профилактики коронавирусной инфекции, - говорит отец Даниил Рябинин, руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. – Речь о соблюдении масочного режима, а также социальной дистанции. Рекомендациям медиков мы не противоречим. Для человека, для которого праздник Крещение Господне органично вписан жизнь и человека, который понимает важность богослужения, здесь вопросов не возникает. В праздник важнее посетить храм.Возле купелей при храмах будут дежурить волонтеры. Они будут выдавать медицинские маски тем, у кого их нет. Запретить православным окунаться в проруби в епархии не могут, также, как и прийти на службу в храм.- Есть Богослужение, которое выражает суть праздника. Но есть определенного рода традиции, которые в том числе связанны с традицией крещенских купаний, - уточняет наш собеседник. – Самая главная – освящение воды и раздача ее людям. Обливаться святой водой дома тоже не нужно. Та вода, которая освящается в храме, предназначена для употребления. Верующие люди хранят ее в течение года, как большую святыню. Вода, которую освящают в проруби, несколько другого порядка и пить ее, конечно, не стоит.По словам губернатора Свердловской области все традиционные меры безопасности: дежурство спасателей, медиков, пункты обогрева – все это будет.- Береженого, как говорится, Бог бережет, - говорит Евгений Куйвашев. - Но я, пользуясь случаем, прошу свердловчан со всей серьезностью к этому отнестись.