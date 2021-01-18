В Екатеринбург после участия в ралли-марафоне Дакар-2021 вернулась команда уральского гонщика Сергея Карякина. Соревнование проходило в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. На родной земле Сергей рассказал, насколько сложно было попасть на ралли в условиях пандемии коронавируса. Так, первой сложностью, с которой столкнулась команда, был поиск спонсоров.- Лишь за час до закрытия заявок на участие мы получили согласие от спонсора о финансировании недостающих 70% нашего бюджета. В последний вагон запрыгнули и подались на Дакар, - говорит Сергей Карякин.Другой сложностью стало то, что примерно за неделю до проведения ралли-марафона Саудовская Аравия решила закрыть границы, чтобы не пустить в страну новый штамм коронавируса. Поэтому попасть туда на регулярном авиарейсе стало невозможно.- А у нас уже куплены билеты, выстроена логистика того, как мы туда попадем. Мы довольные, и тут приходит новость, что границы закрыты, - объясняет Сергей Карякин. – Мы стали прорабатывать разные варианты, думали даже заказать свой чартер. Но это стоило бы безумных денег и повергло бы нас в долговую яму. Время уходило. И в такой ситуации оказались очень многие участники. В итоге с 28 по 29 декабря мы узнали, что организаторы ралли отправляют свой чартер из Дубаи, чтобы участники могли прилететь. 29 декабря мы через Уфу улетаем в Дубаи, а оттуда уже на чартере летим в Саудовскую Аравию. Самолет был заполнен ребятами из Европы и Южной Америки – порядка 80 участников Дакара в нем было.Перед гонкой всех участников проверили на коронавирус. Пока результаты теста не были готовы, уральцы находились в специальном инкубационном бивуаке, где могли работать со своим мотовездеходом.- То, как нашу команду досматривали, и как мы проходили техническую комиссию, выглядело странно, - отмечает Сергей Карякин. - Все ее за 5-10 минут проходили, а нашу машину прощупывали 1,5 часа, хотя у нас уже был сертификат, удостоверяющий, что рама нашей машины сделана в соответствии с требованиями безопасности. Но специалист обмерял ее тщательно, не знаю зачем. Потом мы с ним уже на финише еще раз встретились, и он опять стал осматривать нашу машину.Команда Сергея Карякина финишировала 15 января. Они заняли 16 место в категории Т4 (класс транспортных средств на ралли массой более 3500 кг, - Прим. Ред.)- Когда у нас обломило подвеску, мы уже понимали, что нам за лидерство не бороться, просто бы финишировать, - говорит Сергей Карякин. - Если говорить про результат, то он плохой. Нам дали 6-часовую пенализацию (наказание экипажа за нарушение правил или временного режима, - Ред.) за помощь на спецучастке. Мы не стали оспаривать. Мы никого не пытались обмануть, хотели финишировать. Мы хотели выполнить свое слово – на старте и на финише быть с флагом России. Это приятно. Потому что в нынешнее время флаг России поднять не везде дают.