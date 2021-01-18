Недавно мы рассказывали историю 50-летней Алены Мальминой из Каменска-Уральского. Бизнес-леди владеет небольшой сетью киосков с шаурмой. Осенью прошлого года она познакомилась с 40-летним Максимом Мальминым.Спустя два месяца после знакомства пара сыграла свадьбу. Но семейная идиллия длилась недолго. В браке Алена и Максим прожили всего лишь шесть недель, а после разрыва отношений жизнь бизнес-леди превратилась в настоящий кошмар.Сначала 40-летний Максим Мальмин писал женщине многочисленные сообщения с угрозами, а потом перешел к действиям.У женщины полностью сгорел частный дом. В огне едва не погибла ее мать, а позже неизвестные расстреляли машину бизнес-леди. Во всем этом Алена винит своего супруга, с которым пытается развестись. Женщина обратилась в полицию.Силовики выносили несколько отказов в возбуждении уголовных дел против Максима Мальмина, но недавно ситуация изменилась.- На него завели уголовное дело. Он стал подозреваемым в поджоге, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алена Мальмина.В доказательство своих слов женщина предоставила фото постановления о возбуждении уголовного дела. В документе говорится, что Максим Мальмин является подозреваемым по второй части статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога). По этой статье мужчине грозит до пяти лет неволи.Пожар, о котором идет речь, произошел в деревне Чусовой под Каменском-Уральским. В огне едва не погибла пожилая мама Алены. Женщину спас наряд ГИБДД, случайно проезжавший мимо. Инспекторы помогли пожилой женщине выбраться через окно. К сожалению, спасти любимого питомца семьи – пса по имени Аккум – не удалось.- Я, как и все женщины, надеялась и верила в сказку, но в итоге моя жизнь превратилась в фильм ужасов. Он монстр. Начал регулярно подкидывать «сюрпризы». Постоянно ревновал и устраивал сцены. То угрожал самоубийством у меня на глазах, то пытался на ходу выпрыгнуть из моей машины. А в конце октября я проснулась от того, что он меня душил и угрожал убить, - вспоминала Алена Мальмина о днях своего замужества.Адвокат Алены Мальминой Наталья Дронова рассчитывает добиться, чтобы на супруга пострадавшей завели еще несколько уголовных дел.- Он удерживал мою доверительницу в квартире, чтобы дождаться пока с ее тела сойдут синяки. Здесь усматриваются признаки статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Кроме того, с его стороны были прямые угрозы убийством, и этому есть свидетели. Здесь тоже явно есть состав преступления, - рассказала Наталья Дронова.Связаться с Максимом Мальминым нам не удалось. На телефонные звонки он по-прежнему не отвечает.