В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 390 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 161 случай приходится на уральскую столицу.Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Серове, Реже, Полевском, Невьянске, асбесте, Дегтярске, Каменске-Уральском, Североуральске, Новой Ляле, Верхней Салде, Волчанске и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале по состоянию на 18 января составляет 65 592 человека, из которых 58 034 полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 399 человек.На данный момент состояние 535 пациентов ковидариев остается тяжелым, 324 человека размещены в палатах реанимации, 211 подключены к аппаратам ИВЛ.За сутки подтверждены еще 17 случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 821.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)