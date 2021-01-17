В Екатеринбурге 17 января затопило 18-этажный дом по адресу: улица Вонсовского, 21 в микрорайоне Краснолесье. По этому адресу расположен ЖК «Балтийский». В сентябре 2019 года здесь получили квартиры члены экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», посадивших самолет А-321 на кукурузном поле в Подмосковье.По словам жильцов, в доме затопило, начиная с четвертого этажа, несколько квартир, лестничные марши, подвал и лифты.- Сорвало кран пожарного гидранта. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Доступ к стоякам перекрыли, подвал откачивается. Также производится аварийная уборка помещений. Сегодня должны все закончить, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УК «Территория», которая обслуживает этот дом.Воду в доме отключать не стали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТепло уже дали, но помойки нет: рассматриваем дом, в котором будет жить экипаж, посадивший самолет на кукурузу. Кстати, переезжать в новостройку планируют не все (подробнее)Экипажу самолета, севшего на поле кукурузы, подарили квартиры. Их выдали в новом доме уже с мебелью и бытовой техникой (подробнее)