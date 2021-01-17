В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусом, 176 из них приходятся на столицу Среднего Урала.Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Асбесте, Богдановиче, Ивделе, Ирбите, Кушве, Кировграде, Бисерти, Нижнем Тагиле, Пелыме, Первоуральске, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области по официальным данным составляет 65 202 человека, из которых 57 635 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 400 человек.Состояние 520 пациентов с коронавирусом на сегодняшний день остается тяжелым, 326 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 203 человека подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки число смертей выросло на 16 случаев и достигло отметки в 1 804.