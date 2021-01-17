В субботу, 17 января, в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной в районе моста по улице Волгоградской произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель сервиса «Яндекс.Такси».- У виновника аварии – водителя такси «Яндекс» имелись признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. Мужчина задержан, автомобиль помещен на спецстоянку, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.События развивались следующим образом: водитель такси за рулем «Фольцваген Поло» двигался по Дерябиной в сторону Бардина. По неосторожности мужчина влетел в ехавший впереди «Форд Фокус», после чего «Фокус» откинуло на «Пежо 308», ехавший в том же направлении.В аварии пострадал 44-летняя женщина, управлявшая иномаркой «Форд Фокус», ее с тяжелыми травмами доставили в Институт травматологии.Виновник аварии на месте ДТП ничего внятного стражам порядка сказать не смог, передвигался он пошатываясь, говорить нормально не мог. В отношении него составили административный протокол и задержали до решения суда, а машину отогнали на специализированную стоянку.