16 января в 23:50 по местному времени на пульт дежурного спасательной службы поступило тревожное сообщение о серьезном ДТП с участием грузовика, который зацепил трубу.Как выяснили в МЧС, самосвал МАЗ, ехавший по территории промзоны в городе Североуральск по улице Пирогова, кузовом зацепил газопровод диаметром 320 миллиметров, проложенный над частью дороги.Спасатели отмечают, что жизнеобеспечение горожан нарушено не было, массово подачу газа отключать не пришлось. На недолгое время без «голубого топлива» остались жители 140 частных домов.На время аварийных домов на месте ЧП дежурили пожарные расчеты. В ликвидации аварии приняли участие 20 спасателей и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.После ЧП прокуратура Североуральска организовала проверку. Прокурор города Егор Корнилов выезжал на место происшествия.- По факту аварии прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях АО «ГАЗЭКС» и МУП «Комэнергоресурс» о принадлежности трубы и принимаемых мерах по устранению аварии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, добавляя, что ситуация с обеспечением населения Североуральского ГО газом, отоплением и горячим водоснабжением находится на контроле городской прокуратуры.Как сообщили в пресс-службе МЧС утром, 17 января, ремонтно-восстановительные работы завершены в 4:10 по местному времени. Днем сотрудники МЧС снимут кузов самосвала с газопровода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге произошел прорыв газовой трубы. Авария случилась при проведении земляных работ (подробнее)В Свердловской области загорелся магистральный газопровод «Газпрома». На место выехали аварийные бригады (подробнее)