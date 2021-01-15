Православные верующие всего мира готовятся к одному из самых важных христианских праздников – Крещению Господнему. Традиционные купания в проруби и церковные богослужения пройдут с 18 на 19 января. В этом году власти Свердловской области разрешили открыть купели. Рассказываем, какая погода будет в Екатеринбурге на Крещение в 2021 году и где можно искупаться.- Ориентировочно количество купающихся составит 40 тысяч человек. Более 1500 человек служб будет привлекаться на дежурство, кроме того, у каждой купели до окончания крещенских купаний будет дежурить скорая помощь, - рассказала Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.ПОГОДА НА КРЕЩЕНИЕПривычные крещенские морозы стали редкостью для Среднего Урала и чаще всего погода с 18 на 19 января обычная для нашей зимы – температура в среднем до -15 градусов. Но в 2021 году уральские синоптики сулят заморозки в дни крещенских купаний.- Крещенские морозы стали какими-то нетрадиционными. Но в этом году погода в январе достаточно морозная. Поэтому крещенские морозы на уровне 25-27 градусов будут. В Екатеринбурге тоже до минус 25 градусов 19 января, - сообщила Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ И ВЫХОД НА ЛЕД ПО ОДНОМУПеред тем, как запустить людей на лед, уральские спасатели проверят все купели. Прием начнется уже 18 января сразу перед праздником, а сами купания пройдут ночью и днем следующего дня.По словам, сотрудников МЧС, в первую очередь купель должна иметь деревянное дно. Также будут стоять палатки для обогрева посетителей.В этом году в Свердловской области 108 купелей, 18 из них в Екатеринбурге. Большинство мест для купания оборудуют на озере Шарташ – 7 штук.- При освидетельствовании купелей особое внимание уделяется обследованию дна, наличию деревянного короба, оборудованного 2-мя спусками, а также в ночное время должно быть организовано освещение места купели. Сотрудниками ГИМС обязательно проверяется толщина льда в месте, где оборудуется купель. Исходя из этого, рассчитывается количество людей, которое одновременно может пребывать на льду. На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем от 40 до 60 см, поэтому количество людей около купели в среднем должно быть не более 40-50 человек одновременно. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции в период массовых купаний, - объясняет Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.Помимо этого из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе из-за коронавируса, спасатели будут запускать на лед по одному человеку. Это сделано, чтобы избежать толпы.СПИСОК КУПЕЛЕЙ ПРИ ХРАМАХ- Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (в Академическом микрорайоне). Деревянная купель будет оборудована в палатке с обогревом воздуха. Рядом установят палатки для переодевания. Открытие купели 18 января в 23:45. В 00:00 начало Божественной литургии.- Приход храма Успения Пресвятой Богородицы организует крещенские купания на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией на ул. Кирова, 40 Б, где будет оборудовано четыре купели (две на открытом воздухе - две в теплых палатках) глубиной в два метра с раздевалками в акватории яхт-клуба «Коматек». Согреться можно в обогреваемой палатке, а также горячим чаем. Освящение воды состоится в субботу в 12:00.- В поселке Исток города Екатеринбурга Крещенскую купель глубиной в 1,5 метра на озере Огородное организует приход храма во имя святителя Николая (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12а).