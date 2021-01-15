В Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждены 392 новых случаев заражения коронавирусом, 199 из них приходятся на уральскую столицу.Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Асбесте, Березовском, Верхотурье, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Ревде, Среднеуральске, Качканаре, Красноуфимске, Кушве, Бисерти и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 64 410 человек, из которых 56 830 человек полностью справились с опасным вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 395 человек.На сегодняшний день состояние 546 пациентов с коронавирусом остается тяжелым, 324 из них размещены в палатах реанимации, 216 подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки зарегистрировано 18 новых случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 771.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему цифры в официальной статистике по коронавирусу отличаются от реальных: отвечает эксперт. Александр Соловьев заявил, что сейчас COVID-19 болеет больше людей, чем указано в цифрах врачей (подробнее)Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)«В день по 25 тысяч звонков»: замминистра здравоохранения Свердловской области о сложностях с вызовом врача. В эфире радио «Комсомольская правда» Елена Чадова рассказала, как получить бесплатные лекарства от коронавируса, хватает ли мест в больницах и когда заболеваемость пойдет на спад (подробнее)