В среду, 13 января 2021 года, футбольный клуб «Урал» вышел из отпуска. Игроки уже прошли медобследование и готовятся к возобновлению тренировочного процесса. Первый сбор начнется 17 января, он пройдет в ОАЭ.- Исследования игроки проходят разными группами. Сегодня 14 игроков прошли первую часть медицинского обследования. В том числе и Исламжан Насыров, который провёл несколько месяцев в аренде, - говорится в заявлении клуба.РОТАЦИЯ МОЛОДЕЖКИИзменения тренерского штаба коснулись молодежный состав клуба. Теперь воспитанниками руководит бывший игрок «шмелей» Александр Данцев. Стоит отметить, что тренировать вратарей будет экс-голкипер «Урала» Никита Талалихин. Сбор молодежки пройдет на базе «Божовия».- Тренерский штаб «Урала-М» пополнили Игорь Решетников, экс-игрок нашей команды, который на протяжении последних лет работал в Уральской футбольной академии и прекрасно знаком с возможностями молодых футболистов клуба, а также Андрей Шабанов, победитель Кубка УЕФА по мини-футболу в составе МФК «ВИЗ-Синара», который будет помогать в работе над техникой молодых игроков, - отмечают в «Урале».НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТВице-президентом «Урала» назначен Игорь Ефремов. 51-летний функционер имеет богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. Ранее на протяжении 10 лет он возглавлял Футбольную Национальную лигу. В «Урале» он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.Однако, бытует мнение, что назначение Ефремова может ослабить трансфертную политику клуба.- Есть опасение, что бывший руководитель ФНЛ будет предлагать к покупке или аренде исключительно игроков из низших дивизионов страны, а клубу в первую очередь нужны конкурентно способные футболисты уровня Премьер-Лиги, - рассказал «КП» знакомый с ситуацией источник.