В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 383 новых случаев заболевания коронавирусом, 204 из которых приходятся на уральскую столицу.Также новые случаи зарегистрированы в Карпинске, Нижнем Тагиле, Серове, Качканаре, Дегтярске, Ирбите, Бисерти, Сосьве, Реже, Ревде, Невьянске, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 64 018 человек, из которых полностью справились с болезнью 56 435 человек. Только за прошедшие сутки по состоянию на 14 января 2021 года из инфекционных отделений больниц выписано 389 человек.На данный момент состояние 527 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 323 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 211 подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки зарегистрировано рекордное число умерших от COVID-19: 20 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 753.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему цифры в официальной статистике по коронавирусу отличаются от реальных: отвечает эксперт. Александр Соловьев заявил, что сейчас COVID-19 болеет больше людей, чем указано в цифрах врачей (подробнее)Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)«В день по 25 тысяч звонков»: замминистра здравоохранения Свердловской области о сложностях с вызовом врача. В эфире радио «Комсомольская правда» Елена Чадова рассказала, как получить бесплатные лекарства от коронавируса, хватает ли мест в больницах и когда заболеваемость пойдет на спад (подробнее)