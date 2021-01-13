В динамичном ритме современной жизни многие не обращают внимания на здоровье ног. Нередко первые симптомы варикозной болезни остаются незамеченными. Для варикоза профессия, пол, возраст не имеют значения, а вот малоподвижный образ жизни часто является решающим фактором!Только в России официально зарегистрировано более 38 миллионов человек, страдающих различными формами варикозной болезни. А людей, страдающих лимфатическими отеками нижних и верхних конечностей, по данным ВОЗ, составляет около десяти процентов от всего населения мира.Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» является одной из немногих флебологических клиник на Урале, которая специализируется на диагностики и лечении варикоза.Ультразвуковое дуплексное сканирование вен – это самый современный и информативный способ определения состояния вен. С помощью УЗИ аппарата экспертного класса хирург-флеболог видит суженные и расширенные участки вены, оценивает работу клапанов, замеряет скорость кровотока. Так становится видна полная картина болезни пациента – диагноз. А вслед за ним хирург-флеболог определяет программу лечения.Если вы уже были у нас, если вам уже назначено лазерное лечение, то сейчас для него самый выгодный момент! Расставайтесь с варикозом в начале года и экономьте!Преимущества лазерного лечения: высокая эффективность и результат, малая травматичность лечения, местное обезболивание, без шрамов и следов от операции, амбулаторное лечение без госпитализации, быстрое восстановление: уже через день после операции можно выходить на работу. После лазерной процедуры вы отправитесь домой в тот же день и без проблем вернётесь к обычному образу жизни. Перевязок не нужно, необходим только компрессионный трикотаж, который зимой легко скрыть под любой одеждой! Кстати, он уже входит в стоимость лазерного лечения.Также вы бесплатно пройдете все необходимые анализы перед лазерным лечением и два повторных приема. Для иногородних жителей клиника бесплатно предоставит проживание в отеле, чтобы вы смогли посетить своего лечащего врача на следующий день. Для тех, кто ещё только собирается начать свой путь к здоровью ног, у нас тоже есть подарок! Первичный приём хирурга-флеболога с УЗИ вен на обеих ногах в январе стоит 990 руб. (вместо 2000 руб.), а если вы запишитесь вместе с другом или родственником, то прием обойдется всего 750 руб. (на каждого).По многочисленным просьбам пациентов клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» продлила новогоднюю акцию до конца января. Весь первый месяц 2021 года вылечить варикоз лазером можно со скидками до 20%!По версии портала «ПроДокторов» в 2020 году клиника «Варикоза нет» стала одной из 10 лучших частных клиник Екатеринбурга, а врач Бобров Иван Михайлович занял второе место в рейтинге сосудистых хирургов города.Предварительная запись по телефону: (343) 239-55-44.г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистаЛицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020Материал и фото предоставлены Клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет».