В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 374 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 191 приходится на уральскую столицу.Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Кировграде, Кушве, Ивделе, Ирбите, ЗАТО Свободном, Староуткинске, поселке Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 63 635 человек, из которых 56 046 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 381 жителя региона.На данный момент состояние 520 пациентов оценивается как тяжелое, 322 из них размещены в палатах реанимации, 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в больницах Екатеринбурга и Свердловской области сейчас с COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся 2 824 человека.Также за сутки подтверждено 15 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 733.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)