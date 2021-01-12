В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 361 новый случай заболевания коронавирусом. В лидерах по количеству заражений снова уральская столица: +92 случая.Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Староуткинске, Серове, Полевском, Красноуральске, Богдановиче, Реже, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале сейчас составляет 63 261 человек, из которых 55 665 полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки по состоянию на 12 января 2021 года из инфекционных отделений больниц выписали 369 человек.На данный момент состояние 579 пациентов оценивается как тяжелое, 338 из них размещены в реанимационных палатах, 217 – подключены к аппаратам ИВЛ.За сутки подтверждено еще 18 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 718.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)