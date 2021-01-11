Не успела страна выйти с новогодних каникул, как светская львица Мария Погребняк ошарашила свою двухмиллионную аудиторию страшными новостями.- Ребят! Меня обманули, кинули на деньги! За все мое хорошее отношение! Мне очень обидно, когда пользуются мной…Просто использовали. Я отдавала всю себя, - рассказала едва сдерживая слезы в Instagram Погребняк.Как оказалось, жена нападающего «Урала» и заботливая мать троих сыновей стала жертвой украинских блогеров. Об этом «Комсомолке» рассказала сама Погребняк, спешащая в отдел полиции писать заявление.- Меня обманули блогеры, которые три месяца жили за мой счет. Которых я вытащила с Украины и сделала из них звезд. Сейчас я еду в полицию писать заявление. Я обязательно расскажу вам все подробности чуть позже, - заявила Мария Погребняк.