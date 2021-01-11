Жуткая авария в селе Рыбниковское Свердловской области унесла жизнь двухлетнего мальчика. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, 2 января ребенок возвращался домой с 14-летней сестрой после прогулки у озера. Дети шли вдоль обочины, но заметили приближающейся Mitsubishi и решили перебежать проезжую часть.- Девочка взяла своего младшего брата за руку. Но он неожиданно вырвался, побежал на проезжую часть и попал под колеса. Водитель иномарки предпринял все меры, чтобы уйти от наезда, но этого избежать не удалось, машина зацепила ребенка и съехала в кювет, - отмечают в Госавтоинспекции.От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи. Примечательно, что дети остались без присмотра со стороны родителей так как взрослые продолжали отмечать Новый год. По словам местных жителей, семья погибшего мальчика не живет в Рыбникоском и приехала к друзьям в гости из Каменска-Уральского.Водителя Mitsubishi проверили на алкотестере, он оказался трезв. За семь лет за рулем у него три штрафа за нарушение ПДД.КСТАТИЗа новогодние каникулы в Свердловской области было зарегистрировано 60 аварий, в которых погибли 7 человек, и еще 75 получили травмы. В сравнении с прошлым годом количество погибших и пострадавших снизилось в два раза.ВАЖНОГосавтоинспекция напоминает взрослым участникам дорожного движения, что все трагедии с детьми происходят в тот момент, когда они остаются без контроля со стороны взрослых. Особенно в праздничные дни дети должны находиться в поле зрения свих родителей, в такое время необходимо еще больше усилить контроль за их нахождением. Необходимо помнить, что дорога ошибок не прощает. На одежде и аксессуарах должны находиться световозвращающие элементы.