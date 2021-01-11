Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии случившейся на севере Свердловской области. Там 7 января была найдена палатка с двумя рыбаками. Один из них был мертв, другой без сознания.- О происшествии в правоохранительные органы сообщил местный житель, который в палатке увидел двух мужчин, при этом один из них не подавал признаков жизни, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - При выезде на место судебно-медицинского эксперта предварительно установлено, что у одного из мужчин имелись признаки отравления угарным газом.По одной из версий, мужчины пытались согреться в палатке с помощью газовой горелки, из-за чего и надышались угарным газом. Следов криминальной смерти на теле мертвого мужчины не обнаружено. Также, как выяснилось, рыбаки были братьями.- Полицейские после выезда на место происшествия оперативно установили личности погибшего и пострадавшего мужчин, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Это родные братья, жители Нижнего Тагила, которые приехали на реку порыбачить.Выжил младший из братьев. Его на скорой увезли в больницу и сейчас его жизни ничто не угрожает.- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и полицейскими продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.Это не первый случай отравления угарным газом за последнее время. В декабре 2020 года на окраине Екатеринбурга от отравления в частном доме погибли три человека. А в январе 2019 года в Заречном в палатке от отравления угарным газом погибли отец и три его взрослых сына. Они рыбачили на водоеме и тоже решили обогреть палатку с помощью газовой горелки.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru