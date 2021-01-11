В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 384 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах традиционно числится Екатеринбург: +211 новых случаев COVID-19.Также новые случая заболевания зафиксированы в Дегтярске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Камышлове, Качканаре, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.Общее количество заболевших COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии составляет по официальным данным 62 900 человек, из которых 55 296 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 390 человек.Состояние 564 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое, 316 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 213 – подключены к аппаратам ИВЛ. 2 925 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.Также в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 17 новых случаев смерти от коронавируса, общее число жертв пандемии на Среднем Урале сейчас составляет 1 700 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему цифры в официальной статистике по коронавирусу отличаются от реальных: отвечает эксперт. Александр Соловьев заявил, что сейчас COVID-19 болеет больше людей, чем указано в цифрах врачей (подробнее)Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)«В день по 25 тысяч звонков»: замминистра здравоохранения Свердловской области о сложностях с вызовом врача. В эфире радио «Комсомольская правда» Елена Чадова рассказала, как получить бесплатные лекарства от коронавируса, хватает ли мест в больницах и когда заболеваемость пойдет на спад (подробнее)