В выходные в Екатеринбурге произошло разбойное нападение на цветочный киоск, расположенный на остановке «Комсомольская» во Втузгородке. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, в дерзком преступлении подозревают 35-летнюю мать двоих детей по имени Мария.Женщина – уроженка Туринского района Свердловской области, но в последнее время жила в столице Урала. Официально Мария не работала.- Около полуночи женщина зашла в павильон «Цветы» и, угрожая продавщице ножницами, которые она использовала в качестве оружия, совершила разбойное нападение. Кроме того, подозреваемая душила продавщицу проволокой, - рассказал наш собеседник.Также силовик уточнил, что добычей предполагаемой разбойницы стали 7000 рублей и сотовый телефон продавщицы (его стоимость оценивают в 4 тысячи).Наш собеседник рассказал, что у полиции есть большие сомнения во вменяемости подозреваемой. Первоначально ее отправили в психиатрический стационар, но позже женщину пришлось отпустить, так как истекло законное время для административного ареста. В ближайшее время следствие собирается ходатайствовать, чтобы Марию на время следствия изолировали.Информацию о разбойном нападении на цветочный киоск подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.- Подозреваемая была задержана группой немедленного реагирования отдела полиции №1. В отношении нее возбуждено уголовное дело по второй части статьи 162 УК Российской Федерации (разбой), - уточнили в полиции.