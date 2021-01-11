В Каменске-Уральском в пятиэтажном бывшем общежитии по улице Пугачева после прорыва трубы батареи в кипятке заживо сварился мужчина, который проживал в одной из квартир дома.Трагедия произошла в жилом помещении на пятом этаже, где сорвало кран, после чего кипяток залил квартиры с пятого по второй этажи. Через некоторое время в квартире обнаружили тело мужчины. Точную причину его смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.По этому факту прокуратура Каменска-Уральского начала проверку. Возможно, здесь не соблюдались требования эксплуатации инженерных сетей.- По предварительной информации, обслуживает данное здание ООО «УК «Дирекция единого заказчика», - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.