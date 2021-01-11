Финалистка шоу «План Б» модель Елизавета Аниховская взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram фото с новым избранником. Больше года о личной жизни красавицы с Урала не было никакой информации. Телезрители запомнили Аниховскую как девушку, сумевшую покорить сердце Тимура Батрутдинова. Но в последний момент резидент Comedy Club заявил, что не готов к отношениям.Но, как выяснилось, эти новогодние праздники Елизавета провела не в родном Асбесте с семьей, а в Ханты-Мансийске. А как иначе, ведь ее новый бойфренд – 26-летний нападающий хоккейного клуба «Югра» Александр Коннов, выступающий в Высшей хоккейной лиге. Подписчики пришли в восторг от фотографии с Красной площади. Судя по всему, пара встретила Новый год в Москве, а потом улетела в столицу ХМАО.- Ура! Раскрытие года случилось! Красивые! – пишут поклонники Аниховской в комментариях.- Представляю, какие красивые дети будут у вас, - написала подписчица Екатерина Стрелкова.А уже 10 января модель поддерживала своего избранника на трибуне стадиона, «Югра» в тяжелом матче переиграла «Ермак» (3:2). Елизавета поздравила Александра с победой, которая стала для его клуба 16 кряду.- Саш, так себе у тебя девушка. Не могу отличить, где мой, - подписала видео модель.Кстати, в конце прошлого года Аниховская впервые попала в неприятную историю. Девушку выгнали из автобуса Асбест – Екатеринбург за отказ надеть маску. Дошло до того, что сотрудники ГИБДД выписали модели штраф.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпектакль окончен: «План Б» провалился – Бузова отказалась от женихов из шоу и сама нашла мужа (подробнее)