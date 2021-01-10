Уже завтра, 11 января, в коридорах школ Свердловской области снова зазвучат детские голоса. В первый учебный день после новогодних каникул все ученики региона вернутся с дистанционного обучения обратно за парты. В связи с этим сегодня в школах устроили генеральную уборку и дезинфекцию помещений. Обрабатываются коридоры, классы, мебель, а также учебники.- Мы промываем все возможные территории гимназии: все кабинеты, коридоры, индивидуальные шкафчики, - рассказывает Римма Стихина, директор гимназии №13 Екатеринбурга. - Были полностью вымыты пищеблок и столовая. Вся территория гимназии готова к приему детей с 11 января. Мы ждем всех наших детей.О том, что дистанционное обучение отменяется, еще накануне объявил на своей странице в Инстаграм глава региона Евгений Куйвашев.- Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе, - сказал губернатор Свердловской области. - Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов - от первых до одиннадцатых.Правда, ученики средних специальных учебных заведений пока будут продолжать обучаться на дистанте. По ним примут отдельное решение. Что же касается школьников, то пандемия коронавируса еще не закончилась, а значит в учебных заведениях сохранят меры предосторожности. Так, потоки учеников разведут, а сами школы по-прежнему будут оборудованы антисептиками, рециркуляторами воздуха и бесконтактными термометрами.Отдельно глава региона отметил, что в первые рабочие дни 2021 года в Свердловскую область поступит новая партия вакцины от COVID-19. Ею, помимо медиков будут прививать еще и педагогов.