В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 387 уральцев. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Екатеринбурге (+172).Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в регионе с начала вспышки пандемии, достигло 61 744.- Состояние 519 госпитализированных оценивается как тяжелое, 314 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 203 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Также в регионе зафиксировано 18 смертей больных COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 1 649.