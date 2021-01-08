Оптимизму и активности 60-летней Натальи Лапенковой можно только позавидовать. Да и назвать ее бабушкой язык не поворачивается, хотя внуки уже нет. Две девчачьи косички, удлиненное розовое худи и молодежные ботиночки. Так наша героиня встретила нас в офисе благотворительного фонда «Дорогами добра», где Наталья работает волонтером.Я БЫЛА ПОЧТИ ЛЕЖАЧЕЙ, КОГДА УЗНАЛА ПРО ВОЛОНЕТРОВ- Я сегодня обзваниваю детей, которых будут завтра поздравлять наши волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурки. Надо все успеть, - суетится Наталья, встречая нас.Пенсионерка в числе серебряных волонтеров Екатеринбурга. Они то экскурсии делают для иностранцев, приехавших на Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, то каждый год вместе с фондом организовывают акцию «Елка желаний».- К волонтерам я попала пять лет назад. Тогда у меня была сложная жизненная ситуация. После авария я была почти лежачая, да и состояние моральное было тяжелое. Однажды я увидела по местному телевидению сюжет, как Валерий Басай (руководитель фонда «Дорогами добра» - прим.ред.) водит пенсионеров по Харитоновскому парку и учит, как правильно искать грибы. Это все в шутку было, но я так впечатлилась. Мне захотелось тоже быть в обществе людей, таких же пенсионеров, как я, - начала Наталья.Сначала Наталья пошла на бесплатные компьютерные курсы, чтобы научиться пользоваться интернетом и смартфоном. Потом, как закончилось обучение, она осталась среди волонтеров. И тут жизнь пенсионерки заиграла новыми красками: каждый день бабушка приходила в офис, там же завела новых друзей.НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА СТАНОВИТЬСЯ АКТИРСОЙУ фонда есть своя театральная студия «Новый старт». Труппа состоит из бабушек и дедушек, а выступают пожилые артисты в ДК и библиотеках. Репетиции проходят прямо в офисе. Наталья с завистью наблюдала за актерами и завидовала. Хотелось тоже попробовать.- Я никогда в жизни не хотела стать актрисой, но когда смотрела, как они репетируют, чувствовала зависть. Они были такие звездные, такие красивые. Мне безумно нравились их спектакли. Пять лет назад я была скромная, почти не разговаривала. Да и вообще, я всегда считала себя некрасивой. Я в глубине души захотела попасть к ним в коллектив, но не решалась, - объясняет наша собеседница.Но Наталья все-таки собралась с духом и начала приходить на репетиции. Правда отсиживалась на стульчике и стеснялась. И вот однажды ей дали роль – молча носить цветок в одном спектакле.- С этого и началась моя карьера. С цветком я ходила целый год. Несла его. Словно Оскар. Но это уже было на сцене, - шутит пенсионерка.Спустя время Наталья стала незаменимым человеком в коллективе, поскольку она начала продвигать театральную студию в социальных сетях.Однажды в театральную студию приехала съемочная группа из Москвы. Они заметили Наталью и на следующий день пригласили сниматься в другой фильм с названием «Почта». Роль была небольшая, но главная. А после этого посыпались другие предложения и ей начали давать уже серьезные роли в театре.За пять лет у Натальи десятки ролей в театре, столько же и в кино. Здесь ее в Екатеринбурге знают все режиссеры, хотят с ней работать и московские студии. Год назад пенсионерку позвали сниматься в клип Вячеслава Мясниква из «Уральских пельменей». А совсем недавно она приняла участие в съемках рекламы для мессенджера «Вайбер».Я СЕБЯ ЧУВСТВУЮ НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТРепетиции четыре раза в неделю, каждый день работа волонтером в фонде. Скучать не приходится. Наталья признается, что ее жизнь за пять лет кардинально изменилась. До пенсии она работала технологом на молзаводе, а в 46 лет поступила в университет на физкультурный факультет. Хотела сменить профессию на реабелитолога.- Я была самой возрастной на потоке. Училась со спортсменами, молодыми врачами. Окончила университет, но по профессии не работала. Попала в аварию и потом самой пришлось реабилитироваться, - вспоминает она.Когда спрашиваешь у Натальи, сколько ей лет, она таинственно улыбается. А потом говорит, я себя чувствую на двадцать. А потом уточняет, что сейчас у нее началась новая и интересная жизнь.- Не хочу быть бабушкой, которая сидит на лавке и обсуждает молодежь. У меня уже двое взрослых детей, есть внуки. Родные меня поддерживают. Советую всем, кто выходит на пенсию, тоже не сидеть на месте, а искать новые увлечения!