Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян поборется за свой титул Чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперником бойца стал американец Алджамейн Стерлинг. Уже стала известна дата встречи – она пройдет 6 марта 2021 года. Об этом сообщил Twitter ESPN MMA. Сам Ян позже подтвердил информацию.- Соглашение о поединке подписано. Не могу дождаться, - написал Ян. Отметим, бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.Напомним, Петр Ян выступает за клуб «Архангел Михаил» из Екатеринбурга. В июле 2020 года он стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Тогда боец нокаутировал бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Стерлинга.В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед. До этого Ян выступал в российской организации ACB.Между тем, Петр уже улетел в Америку, чтобы начать тренировки.- Летим в Майами тренироваться в American Top Team. Сейчас многие залы закрыты, а там тренируется много ребят легковесов. Джони Бой прилетит 25 января после Абу Даби. В общем едем пахать, — комментирует свой выбор Пётр Ян.