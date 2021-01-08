В Свердловской области за последние сутки подтвердили еще 387 случаев новой коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших в Екатеринбурге - 172 случая, остальные зарегистрированы в Артёмовском, Ачитском городских округах, Асбесте, в Верхней Салде, Карпинске, Кировграде.Согласно данным оперативного штаба региона, к 8 января число заболевших Covid-19 за все время достигло 61 744 человек.- Состояние 519 госпитализированных оценивается как тяжелое, 314 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 203 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 798. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - говорят в оперштабе Свердловской области.За сутки выписали из больниц региона 391 человек, общее число выздоровевших достигло 54 125.Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 649.Напомним, из-за стабильной ситуации с коронавирусом в Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил школьникам выйти с диктанта после новогодних каникул.