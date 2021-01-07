В горах Красноярского края погибла51-летняя туристка из Екатеринбурга. По информации главка МЧС по Республике Хакасия, женщина застряла в горах вместе с группой во время перехода по хребту «Арадан». Отмечается, что у женщины случилась остановка сердца.- Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке «Ергаки», в районе перевала «Прогресс» терпит бедствие группа туристов, - сообщили в ГУ МЧС по Хакасии.Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось совершить посадку достаточно близко к лагерю туристов.- Во время прохождения лыжного маршрута, через перевал «Прогресс», одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но к сожалению через полтора часа у нее остановилось сердце,-прокомментировал старший группы туристов.Туристы зарегистрировали маршрут и должны были вернуться обратно 8 января. По данным синоптиков в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. В МЧС отмечают, что лишь благодаря наличию средств связи их быстро нашли в горах.Стоит напомнить, что два года назад на севере Свердловской области в горах потерялись две туристки. Лишь спустя пять дней их обнаружили спасатели МЧС. Одна из женщин скончалась, второй – пришлось ампутировать стопы.