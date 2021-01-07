Эти праздники 37-летняя лейтенант полиции из Нижнего Тагила Ольга Семенова (имя изменено – прим.ред.) запомнит на всю жизнь. Вместо радости от Нового года и Рождества – увольнение после 12 лет службы. Все началось 29 декабря, когда во время патрулирования парка «Народный» она зашла в опорный пункт ППСП, чтобы воспользоваться туалетом. Здесь важно понять, что представительница прекрасной половины человечества была вынуждена снять кобуру, и оставила табельный пистолет Макарова без присмотра.О потере казенного оружия Ольга сообщила не сразу, возможно, какое-то время пыталась найти ствол самостоятельно. Начальство узнало о ЧП лишь в три часа ночи, и уже утром несколько сотрудников были направлены в парк, чтобы найти пропавший пистолет.- Изначально все подумали, что Оля обронила пистолет в парке во время патрулирования. По меркам Нижнего Тагила – это крупное ЧП. За два дня до Нового года, когда на улицах полно детей, бесхозно лежит пистолет с магазином и восемью патронами! Семенову отстранили от службы, а затем уволили за неполное служебное соответствие, - рассказал инсайдер «КП», знакомый с ситуацией.Лишь третьего января пистолет нашли, а точнее – принесли. В отдел полиции обратился 43-летний мужчина по фамилии Зонов и добровольно отдал злополучный ПМ и полный магазин. Он оказался ранее судимым за кражи, сбыт наркотиков, захват заложников и даже воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.На следующий день коллеги Семеновой возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и задержали местного знатока криминального мира 44-летнего Максима Мартынова. На его счету два десятка краж, разбой и распространение наркотиков.Выяснилось, что отпетый вор присвоил себе пистолет, когда сотрудница полиции отошла в уборную.- Мартынов зашел в комнату для оформления административных материалов в опорном пункте полиции. Он увидел пистолет в пакете, который висел на стене и украл его, - добавил источник «Комсомолки».Примечательно, что с октября 2020-го Мартынов находится в статусе подсудимого по делу об очередной краже. Кажется, что новый срок для него теперь это лишь вопрос времени. В ближайшее время ему выберут меру пресечения, но вряд ли у правоохранителей есть основания думать, что он скроется, поэтому на время следствия могут отпустить и под подписку о невыезде.