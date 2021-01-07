За последние сутки в Свердловской области было выявлено 384 случая коронавируса, из них 165 – в Екатеринбурге. Сейчас в больницах региона остаются 2 939 человек. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 631.- Состояние 497 госпитализированных оценивается как тяжелое, 311 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабеДиагноз лабораторно был подтвержден у жителей Среднеуральска, Североуральска, Серова, Верхнего Дуброво, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Красноуфимска и Красноуфимского района, Режа, Ревды, Сухого Лога, поселка Уральский, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Пышминского городского округа, Талицкого и Шалинского городских округов, Асбеста, Богдановича, Березовского, Верхней Пышмы, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Невьянска, Красноуральска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)