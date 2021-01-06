В среду днем на улице Папанина в Екатеринбурге загорелся девятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на пятом этаже. На место ЧП выезжали семь пожарных машин и 24 сотрудника МЧС.- Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе пять человек, из них один ребенок спасены при помощи масок дыхательных аппаратов, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 40 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади в 40 квадратных метров.Как выяснилось впоследствии, в огне погиб один человек - мужчина, проживавший в сгоревшей квартире.