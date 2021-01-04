Необычное ЧП случилось в торговом центре «Столичный» в Краснотурьинске. Подросток прыгнул с лестницы и приземлился на киоск. При этом мальчик проломил потолок магазина, где продают суши. Сам ребенок не пострадал, но нанес материальный ущерб.Как рассказали очевидцы в группе «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» в соцсети «Вконтакте», вечером 2 января подросток спускался по лестнице со второго этажа. Но в какой-то момент парень решил перепрыгнуть перила. Тонкая пластиковая перегородка между этажами не выдержала веса подростка и сломалась, мальчик упал на первый этаж, в киоск сушимаркета.Паркур школьника попал на видео. Мальчик нырнул в проем между перилами и приземлился на потолок, а затем на стул. Сам парень не пострадал.- По словам очевидцев, рядом стоял стол из нержавеющей стали, и если бы парень упал на угол этого стола, то все могло закончиться для него намного печальнее, - пишут в группе.Какое наказание понесет подросток, пока неизвестно. Неделю назад потолок уже ломал другой подросток. Хозяева киоска требовали с мальчика 50 тысяч рублей на ремонт.- Скорее всего, будут писать заявление, а там уже работа полиции и инспекции по делам несовершеннолетних, компенсация в судебном порядке будет взыскиваться, — сообщили в ТЦ.