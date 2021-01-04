За сутки в Свердловской области выявлено 399 новых случав коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, большее число заболевших covid-19 зарегистрировали в Екатеринбурге – 138 пациентов. Все остальные подтверждение диагнозы Асбесте, Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Бисерти, Ирбите, Серове, Ревде и других муниципальных образованиях области.Теперь общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 60 192. В оперативном штабе Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, которые находятся на стационарном лечении.- Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 3 099. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - добавили там.Еще за сутки к 4 января из больниц выписали 405 человек, общее число уже приблизилось к отметке в 52 549.Умерли от коронавируса еще 16 пациентов, а всего от инфекции в регионе скончались 1578 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС какими вопросам нужно звонить по телефону 122 жителям Екатеринбурга и Свердловской области. В оперштабе составили список главных вопросов (подробнее)