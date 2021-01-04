Андрей Рожков из «Уральских пельменей» из-за отсутствия концертов и корпоративов решил сменить профессию. Об этом звезда юмористического шоу рассказал в своем Instagram. При этом артист уже поделился видео с нового места работы. Теперь Андрей Рожков заливает катки.- Корпоративов нет, приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят, кстати. Работа хорошая, для детишек. С Новым годом, друзья, - шутит Рожков на видео.Шутку юмориста оценили его поклонники. В комментариях люди поддержали Рожкова идею сменить профессию, многие писали «талантливый человек, талантлив во всем». Ведь за последние полгода артист попробовал себя уже в роли сварщика и электрика.- Пример для «умирающих с голоду» артистов, - поддерживают Рожкова.В интервью «Комсомольской правде» Андрей Рожков, наоборот похвастался, что карантин пошел ему только на пользу. Впервые за пятнадцать лет «пельмень» встретил Новый год в кругу семьи и близких друзей. А также юморист отметил, насколько сильно он устал от корпоративов. А во время майского локдауна артист с удовольствием проводил время дома и занимался бытовыми делами, а также смог осуществить мечту детства – завести собаку.- И на рыбалку съездить можно, и даже собаку завести. Я о ней мечтал всю жизнь! Мне уже почти 50 лет, а собаки у меня никогда не было. И вот завел такую маленькую, шуструю. Сибу-ину – это такая японская лайка. Вчера мышь поймала. Она у нас вместо кота, - отвечает он.