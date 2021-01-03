В Свердловской области сотрудники полиции из ОВД Ирбита вытащили из кювета автомобиль семейной пары. Машину марки Renault, съехавшую в кювет, заметили на 3 километре трассы «Малахово-Бобровское» врио начальника ОГИБДД капитан Сергей Тропин и командир отдельного взвода ДПС капитан Серей Гусаров во время патрулирования. Автомобиль сотрудники полиции вытащили своими силами.- Представители МВД при помощи троса и служебного автомобиля вытащили иномарку на проезжую часть. Женщина, водитель автомобиля, объяснила, что не учла погодные условия и не снизила скорость на опасном участке дороге. Необходимых остановок для отдыха водитель не делала, что могло стать причиной снижения внимательности, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Супруги находились в дороге продолжительное время. Сотрудникам ГИБДД они рассказали, что ехали из Республики Татарстан к родственникам в село Чубаровское Ирбитского района Свердловской области. К счастью, во время съезда автомобиля в кювет, никто не пострадал. Автомобиль также остался цел.Муж и жена поблагодарили полицейских и продолжили путь, пообещав соблюдать необходимые меры безопасности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМашина съехала в кювет: сотрудники ГИБДД помогли семье с малышом, замерзающей на Серовском тракте. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе (подробнее)Автоинспекторы спасли водителя на трассе на севере Урала. Машина дальнобойщика сломалась в мороз (подробнее)В Свердловской области инспекторы ГИБДД помогли женщине, застрявшей посреди дороги на сломанном автомобиле. Автолюбительница приехала на Урал из соседнего региона (подробнее)Автоинспекторы спасли водителя на трассе на севере Урала. Машина дальнобойщика сломалась в мороз (подробнее)