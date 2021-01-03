На Уралмаше произошла коммунальная авария из-за которой жители 11 домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании, повреждение на тепломагистрали произошло в районе дома на улице Фестивальной, 20.- Сегодня в 10 часов отключен подающий трубопровод для ремонта. Обратный трубопровод остается в работе. Теплоснабжение производится по затухающей схеме, горячее водоснабжение производится с обратного трубопровода, управляющая компания об этом уведомлена, - рассказали в ЕТК. - Полного отключения нет, отопление идет со сниженными параметрами, вода подается с температурой 55 градусов.В компании добавили, что управляющая компания должна сделать переключение на внутридомовых сетях, чтобы у людей было тепло и горячая вода. Однако в «УЖК Орджоникидзевский», к которой относятся оставшиеся без отопления дома, сообщили, что сделать это невозможно и тепло в домах появится только когда работы закончатся.- Запустить отопление другим способом нет возможности. Потому что если мы все 11 домов поставим на слив, то просто нам не хватит давления. Кроме того старые дома с чердачной разводкой, то есть розлив отопления идет по чердаку. Они могут просто заморозится. Такой риск есть. На улице -18 с ветром. Прихватить трубы может запросто. Поэтому принято решение из системы отопления домов воду слить полностью. Сейчас ждем, когда ЕТК закончат работы. Как только они подающий трубопровод включат, под давление на дома, мы сразу же будет заполнять систему отопления водой, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник аварийной смены «УЖК Орджоникидзевский» Дмитрий Беляев.Также он объяснил, что подключить циркуляцию по затухающей схеме можно бы было, если бы стояли теплопункты. Но здесь это не возможно, так как дома идут с магистралей. Сейчас на трубопроводе ведутся работы. По словам представителя управляющей компании, специалисты ЕТК вырезали кусок трубы и вставляют туда новый на место поврежденного.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru