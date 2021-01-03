В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 404 новых случаев заражения коронавирусом. Только в Екатеринбурге диагноз подтвердился у 148 человек.Также новые случаи COVID-19 зарегистрировали среди жителей Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Нижнего Тагила и других муниципалитетах региона.Среди тех, кто сейчас получает медицинскую помощь в больницах региона, состояние 577 пациентов медики оценивают как тяжелое. Из них 333 человека находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 - на аппаратах ИВЛ.Общее число зараженных коронавирусом в Свердловской области на 1 января 2021 года составляет 58 980 человек. Число выписанных за время пандемии достигло 52 144. Только за прошедшие сутки домой отпустили 407 человек, поборовших инфекцию.Также за сутки зарегистрировано еще 18 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 1 562 человек.