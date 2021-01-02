За последние сутки на Среднем Урале было выявлено 409 случаев коронавируса, из них 211 – в Екатеринбурге.- Состояние 541 госпитализированного оценивается как тяжелое, 340 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 233 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе региона.Кроме этого диагноз подтвердился у жителей Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Североуральска, Сысертского, Талицкого, Шалинского городских округов, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Арамильского, Ачитского, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Артинского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Краснотурьинска, Качканара, Кировграда, Богдановича, Бисерти, Белоярского городского округа, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Нижней Туры, Березовского, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Красноуральска.Выписано 411 человек, общее число выписанных достигло 51 737. Число смертей достигло 1 544 (+17).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)