На Урале 2020 год выдался «богатым» на преступления. «Комсомолка» вспоминает самые громкие дела, которые потрясли всю Свердловскую область.УБИЙСТВО АДВОКАТАВ мае Екатеринбурге убили известного адвоката, 44-летнего Константина Янышева. Его тело было обнаружено в одной из квартир на улице Баумана. Как рассказал \\"КП\\" источник в правоохранительных органах, адвокату нанесли множество ножевых ранений. У Константина Янышева остались двое детей - двухлетний мальчик, а также 18-летняя дочь от первого брака.Тело обнаружил на Эльмаше случайный прохожий во время прогулки с собакой.- Полицейские насчитали порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах Константина были следы от веревки, - рассказывает знакомый юриста. - Такое ощущение, что перед смертью его пытали.Позже предполагаемого убийцу задержали, сейчас он находится в СИЗО.СПЕЦОПЕРАЦИЯ СОБРА НА ЖБИЛето ознаменовалось стрельбой в многоэтажке на ЖБИ, где был застрелен 27-летний Владимир Таушанков. Многие его запомнили как парня, который «словил» пулю после кражи обоев. Но Следственный комитет пришел к выводу, что бойцы спецназа Росгвардии (СОБР) действовали в рамках закона. На видео из магазина «Лео» видно, как Таушанков угрожает охранникам ножом, а затем скрывается во дворах. Все характеризовали Владимира как отзывчивого и доброго парня, но из друзей никто так и не пришел на похороны.Его пожилые родители до последнего пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении силовиков, но суд вынес решение об отказе. Известно, что парень погиб от трех огнестрельных ранений.НАПАДЕНИЕ НА КСЕНИЮ СОБЧАКРасположенный в 20 километрах от Екатеринбурга Среднеуральский женский монастырь стал известен чуть ли не на весь мир после скандала вокруг отца Сергия (Романова) и Ксении Собчак. 27 июня на команду журналистки тайно пробралась на территорию святыни, где позже подверглась нападкам со стороны прихожан.По словам Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, люди схиигумена отобрали аппаратуру и стерли с нее отснятый за два дня материал. Дело закончилось заявлением в полицию, а у Ерженкова диагностировали перелом кисти.Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Затем Собчак опубликовала свой документальный фильм, а Сергия отлучили от церкви. Как известно, на раскольника завели дело по трем статьям, в том числе по обвинению в склонении к самоубийству. Сейчас бывший схиигумен под арестом в Москве.«ДЕВОЧКА ИЗ ШКАФА»8 октября Свердловская область содрогнулась от новостей с севера региона. В шкафу местной жительницы Юлии Зыковой нашли истощенную девочку, которая больше напоминала скелет. К пяти месяцам малышка весила всего 3 100 граммов! В тяжелом состоянии ребенка на вертолете доставили в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге, а нерадивую мамашу – задержали.К счастью, сейчас с девочкой все хорошо, она находится в Доме ребенка и активно развивается. Но до окончания следствия никто не сможет взять ее под опеку, даже родная бабушка.- Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается – вызывает только радость, - написала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.Кстати, отец Полины отрекся от дочери и даже написал согласие на то, чтобы девочку воспитывали родители бывшей жены. Что до Юлии Зыковой, то ей грозит реальный срок по обвинению в покушении на убийство.