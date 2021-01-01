В Алапаевске на одном из крупнейших деревоперерабатывающих производств Свердловской области - предприятии «Лестех» взорвалась бочка, из-за чего двое рабочих погибли, еще один получил серьезные травмы. Пострадавший на вертолете доставлен в ожоговый центр.По данным прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 31 декабря, когда на предприятии взорвалась бочка с перегретым паром, которая разгерметизировалась. Погибли два человека, еще один госпитализирован.В Алапаевске городская прокуратура организовала в связи с этим проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка соблюдения предприятием требований законодательства об охране труда и технике безопасности.По словам старшего помощника СКР по Свердловской области Александра Шульги, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».Следователи осмотрели место ЧП, тела погибших направлены на экспертизу. Сейчас допрашиваются свидетели гибели рабочих.