В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусом. В Екатеринбург за сутки диагноз подтвердился у 164 человек.Остальные случаи заражения COVID-19 подтверждены в Североуральске, Кушве, Верхнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ивделе, Волчанске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число зараженных коронавирусом на Среднем Урале на 1 января 2021 года составляет 58 980 человек, из которых 51 326 пациентов полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 402 человека.На данный момент состояние 578 человек оценивается как тяжелое, 356 из них размещены в палатах реанимации, 243 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки в Свердловской области подтверждены еще 18 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 1 527 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС какими вопросам нужно звонить по телефону 122 жителям Екатеринбурга и Свердловской области. В оперштабе составили список главных вопросов (подробнее)