В Екатеринбурге часть крупных торговых центров начинают работать с 1 января 2021 года, хотя часть гипермаркетов, в том числе, продуктовых, откроют свои двери для клиентов только завтра.ТЦ «Мега» 1 января 2021 года работает с 14 до 22 часов, а со 2 января - по обычному графику.Гипермаркеты ТЦ «Мега» работать в январские праздники по следующему графику: «Ашан» 1 января не работает, 2 января с 10 до 23 часов, с 3 по 8 января с 8:30 до 23 часов, с 9 января по обычному графику.«Икеа»: 1 января с 14 до 23 часов, со 2 января с 10 до 22 часов.«Оби» в «Меге»: 1 января с 14 до 23 часов, со 2 января – по обычному графику.ТЦ «Радуга парк»: 1 января работают только парк развлечений и фуд-корт, магазины не работают, кроме гипермаркета «Окей» - он первого января работает с 13 до 22 часов, со 2 января – по обычному графику.ТЦ «Алатырь»: 1 января с 12 до 22 часов работает только фуд-корт, со 2 января по обычному графику.ТРЦ «Гринвич»: 1 января с 12 часов работают рестораны, со 2 января – по обычному графику. Кинотеатры открыты с 12:30 до 18 часов - вход с улицы Вайнера.ТЦ «Карнавал»: 1 января работает с 14 до 22 часов, со 2 января - по обычному графику. Гипермаркет «Ашан» 1 января не работает, 2 января - с 10 часов утра, далее – по обычному графику.ТРЦ «Фан-Фан»: 1 января – не работает, со 2 января – по обычному графику, кинотеатр – со 2 января – по обычному графику.ТЦ «Комсомолл»: 1 января магазины не работают, индустрия развлечений открыта с полудня до закрытия. Со 2 января – по обычному графику.ТЦ «Мегаполис»: 1 января здесь работает с 13 до 22 часов только магазины «МВидео», несколько заведений общепита и кинотеатра – с полудня до конца рабочей смены. Со 2 января торговый центр работает в привычном графике.ТРЦ «Парк Хаус»: 1 января – не работает, со 2 января – в обычном графике.ТЦ «Дирижабль»: 1 января – не работает, со 2 января – с 10 до 21 часа.ТЦ «Успенский»: 1 января – не работает, со 2 января – с 10 до 22 часов.