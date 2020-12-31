Сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра организовали праздничную выписку для малышей, родившихся в преддверии Нового года. Эта добрая традиция существует в учреждении уже несколько лет, а в этом году ее украшением стали праздничные костюмчики, которые выдавали появившимся на свет крохам.Мамы, папы и другие родственники малышей были очень рады такому сюрпризу и обещали хранить костюм как семейную реликвию.- Мы очень рады, что удалось порадовать и удивить родителей, и надеемся, что эти костюмчики действительно будут храниться в семьях долгие годы, а вместе с ними и позитивные воспоминания о рождении ребенка, - рассказал главный врач перинатального центра Сергей Мартиросян. - Каждый день, на протяжении всего года, мы заботимся о том, чтобы пациенты уходили домой счастливыми. А поскольку в новогодние дни все особенно верят чудо и ждут сюрпризов, мы решили сделать праздничную выписку традиционной.По словам акушера-гинеколога Натальи Акмаловой, в преддверии Нового года в уральской столице на свет появились 28 детей.- За весь календарный год у нас прошло порядка десяти тысяч родов, - отметила Наталья Акмалова.На предновогодней выписке побывал и фотокорреспондент екатеринбургской «Комсомолки» Алексей Булатов. Его трогательный фоторепортаж вы можете посмотреть здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)